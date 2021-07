Revue conjointe du portefeuille de l’Usaid au Sénégal : Les parties prenantes magnifient « un partenariat productif et équitable »

Amadou Hott, ministre sénégalais en charge de l’économie, du plan et de la coopération, Tulibano S. Mushingi, ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal et Peter Trenchard, directeur de l’Usaid ont magnifié, un partenariat productif et équitable, mutuellement respectueux, qui continue à évoluer et profite à la fois au Sénégal et aux États-Unis.



C’était à l’occasion de la revue conjointe du portefeuille de l’Usaid au Sénégal, tenue ce mardi 27 juillet 2021 en visio-conférence. Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadeur Dr Mushingi a indiqué que la Revue Conjointe du Portefeuille est l’illustration d’un partenariat transparent qui promeut une vision de l’autonomie et de l’émergence économique du Sénégal.



Pour sa part, le directeur de l’Usaid, M. Peter Trenchard, a rappelé que l’appui du peuple américain est stratégiquement lié à la vision de développement du Sénégal telle que présentée dans le Plan d’Actions Prioritaires, Ajusté et Accéléré du Sénégal (PAP 2A). Il a aussi précisé que leurs activités répondent au Programme d’Urgence pour l’Emploi et l’Insertion Socio-économique des Jeunes mis en œuvre par le biais de partenariats avec les ministères de tutelle, les autorités locales, le secteur privé et la société civile.

« La revue conjointe de cette année a offert l’opportunité d’illustrer un partenariat productif et équitable, mutuellement respectueux, qui continue à évoluer et profite à la fois au Sénégal et aux États-Unis », rapporte le ministère de l’économie dans un communiqué de presse.



En ce sens, le ministre Amadou Hott a adressé les remerciements du gouvernement aux autorités américaines pour les efforts qu’elles ne cessent de déployer en faveur du Sénégal, pour permettre l’atteinte des objectifs de développement. Rappelant le contexte des 60 ans de l’intervention de l’Usaid au Sénégal, le document indique que le ministre y voit la confirmation que l’Usaid demeure un partenaire privilégié du Sénégal en matière de coopération au développement.



M. Hott dira : « Notre partenariat bilatéral s’inscrit dans un contexte visant l’émergence économique du Sénégal à l’horizon 2035 et intervient plus particulièrement dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la croissance économique et de la promotion de la Démocratie ainsi que de la Gouvernance et de la paix. » Il souligne enfin que ces différents domaines recoupent les trois axes stratégiques du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Bassirou MBAYE

