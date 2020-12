Revue de presse du lundi 14 décembre 2020 : Macky Sall à la loupe des quotidiens La stratégie politique du Président Macky Sall est passée à la loupe par certains quotidiens. Selon L’Observateur, pour la résolution des conflits à l’Apr, le Président Macky Sall a choisi la stratégie du silence.

La photo du chef de l’Etat est à la Une de « EnQuete » qui titre: Macky joue et perd, c’est par rapport à la suppression du poste de Premier ministre.



En tout cas, selon le journal, le Président Macky Sall songe à ramener le poste de Premier ministre. « EnQuete » en conclut que les conflits sociaux ont mis à nu les dysfonctionnements liés à la suppression du poste de Premier ministre.



Le journal « Les Echos » énonce que le Président Macky Sall aurait joué de sales coups à l’opposition. Le journal écrit que pendant le dialogue, il négocie avec Idy et justifie ensuite leur alliance par les conclusions dudit dialogue.



« Le Quotidien » fait part d’un vil (Ville) débat avec la suppression annoncée par le ministre Oumar Guèye des villes de Dakar,Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès.



Pendant ce temps, « Tribune » nous apprend que le Président Macky Sall minimise Idrissa Seck, il est au même rang qu’Aïssata Tall Sall ou encore Jean Paul Dias.

