Rewmi France se lance dans la présidentielle de 2024 : « Parrainez et faire parrainer ; voter et faire voter le président Idrissa Seck! » Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 00:46 | | 0 commentaire(s)|





C’est l’ancien ministre de l’Élevage, Aly Saleh Diop qui a marqué sa présence pour représenter Idrissa Seck à la rencontre. « Le parti Rewmi retrouve ses couleurs et suscite l'engouement auprès des sénégalais de France », révèle Pape Ibrahima Ndoye, coordinateur de Rewmi France. Dans une note envoyée et lue à Dakaractu, c’était l'occasion pour le ministre, Aly Saleh Diop de transmettre aux militants les salutations, la reconnaissance ainsi que le message du président Idrissa Seck. La note d’ajouter qu’avec un discours juste, motivant, mobilisateur et riche d'enseignement, le ministre a touché le cœur des militants en toute simplicité tout en rappelant les objectifs électoraux de leur parti. À moins de quatre mois de la présidentielle de février 2024, les militants de Rewmi-France du président Idrissa Seck se sont retrouvés au Pré-Saint-Gervais à Paris. Ils ont tenu un meeting de lancement de la campagne électorale. Et le slogan est désormais lancé : « parrainez et faire parrainer ; votez et faire voter le président Idrissa Seck »C’est l’ancien ministre de l’Élevage, Aly Saleh Diop qui a marqué sa présence pour représenter Idrissa Seck à la rencontre. « Le parti Rewmi retrouve ses couleurs et suscite l'engouement auprès des sénégalais de France », révèle Pape Ibrahima Ndoye, coordinateur de Rewmi France.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Rewmi-France-se-lance-da...

Accueil Envoyer à un ami Partager