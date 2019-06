Rewmi: le colonel Abdourahim Kébé lâche Idy

Le responsable de Rewmi à Saint-Louis, le Colonel Abdourahim Kébé, a décidé de geler ses activités dans le parti Rewmi pour convenance personnelle.



Le Colonel de l’armée à la retraite, à qui une publication sur facebook avait valu une convocation à la gendarmerie, observe une pause de ses activités politiques. Il a tenu, quand même, à remercier le président de Rewmi Idrissa Seck, les membres du secrétariat national et tous les militants, pour la confiance et l’affection qu’ils lui ont toujours témoignées.











L’As

