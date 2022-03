Richard Toll : Du nouveau dans l'affaire de la mort suspecte du jeune Bada Cissé,3 suspects arrêtés

Après une enquête de presque 03ans, effectuée par les hommes du Commissaire M. DIENG, de la police de Richard Toll, le juge du 1er Cabinet d'instruction de Saint Louis, qui a hérité du dossier a émis 03 mandats d'arrêts contre : A. BOH, P. A DIOP et M. SALL.



Pour rappel, le corps sans vie du jeune Bada CISSÉ a été repêché au petit matin, dans le canal du quartier Diamaguene par la police.

L'enquête avait conclu à une mort suspecte.

Les 03 mis en cause sont actuellement en garde à vue au commissariat de police de Richard Toll et seront ce Lundi devant le juge du premier cabinet d'instruction de Saint-Louis.



Adama Sall (Saint-Louis)