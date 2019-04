Richard-Toll: une collision fait 4 morts et 5 blessés graves (VIDÉO)

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Avril 2019 à 23:01

Sur la route nationale 2, une collision entre deux voitures, à hauteur de Colonat, dans la zone du Ndiael, fait 4 morts et 5 blessés. À l’origine de cet accident qui s’est produit vers dix heures, ce dimanche matin, la crevaison d’un des quatre pneus du véhicule 4×4. Les blessés sont évacués à l’hôpital de Richard-Toll.



