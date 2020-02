Rideaux à 467 millions, tableau à 209 millions, montres et sacs à 69 millions…Le Festival de Sindiély Wade Les rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes ont révélé quelques extravagances de Sindiély Wade, la fille de l’ancien chef de l’Etat, lors du Festival mondial des Arts nègres (Fesman) en 2010. Sindiély Wade est accusée d’achat de rideaux à 467 millions FCfa, suivant 9 factures toutes datées du 8 novembre 2010, ainsi que l’achat d’une toile M2 à 209 millions FCfa. Il est aussi noté l’achat auprès des fournisseurs étrangers d’un lot de montres, de sacs, de foulards et autres gadgets à 69 millions FCfa.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2020 à 11:37



