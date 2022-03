Rigobert Song nouveau sélectionneur du Cameroun

La légende du football camerounais, Rigobert Song, a été nommée lundi sélectionneur du Cameroun à la place de Toni Conceiçao. Depuis la Coupe d'Afrique des nations, on savait que Toni Conceiçao était sur un siège éjectable. Le sélectionneur du Cameroun, troisième de la compétition, était très largement critiqué en interne, et notamment par Samuel Eto'o, le président de la Fédération. Eric Maxim Choupo-Moting avait même annoncé son intention de ne plus porter le maillot des Lions sous sa mandature.





Même si du côté du ministère des Sports, on avait acté la prolongation du Portugais, Eto'o a travaillé en sous-main pour changer les choses. Et comme souvent depuis le début de sa prise de pouvoir en décembre dernier, il a eu gain de cause. Et c'est finalement Rigobert Song, autre légende camerounaise, qui mènera les Lions contre l'Algérie pour le match de barrages à la Coupe du monde en mars prochain (le 25, aller à Douala, et le 29, retour à Blida).



« Sur très hautes instructions de Monsieur le président de la République, le sélectionneur de l'équipe nationale fanion de football masculin, M. Antonio Conceiçao est remplacé par Rigobert Song », a indiqué Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports dans un communiqué lundi.





Source : https://www.exclusif.net/Rigobert-Song-nouveau-sel...