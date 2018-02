Rihanna éclipse Youssou Ndour, Macron et Macky Sall à Diamniadio (Personnalité Leral.net de la semaine) Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2018 à 12:05 | | 0 commentaire(s)| S’il y a une personnalité qui a marqué la semaine au Sénégal, c’est la star de Barbade Rihanna qui finalement honoré de sa présence la Conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation, « Un investissement pour l’avenir ». Déclaré persona grata pour son modèle de « Barbie » et ses accointances présumées avec la Franc-maçonnerie. A Diamniadio, avec sobriété et discrétion, elle a ébloui par son charme et sa classe en défendant la cause de l’éducation des enfants. C’est elle la personnalité LERAL.NET de la semaine.





