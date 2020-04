Rihanna, son père malade du coronavirus : "J'ai cru que j'allais mourir"

Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, de nombreuses personnalités ont décidé d'aider comme elles le peuvent. Après avoir déjà donné plusieurs millions de dollars, Rihanna a fait envoyer un respirateur artificiel, un appareil médical d'assistance respiratoire, pour aider son père, qui est positif au Covid-19. L'homme de 66 ans a révélé sa maladie dans une interview au Sun.



Ronald Fenty explique que sa fille lui a donné "bien plus qu'il ne lui en faut" pour survivre. "Ma fille Robyn vérifiait chaque jour que j'allais bien. Honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir. Je dois le dire, je t'aime tellement, Robyn. Elle a tant fait pour moi. J'apprécie tout ce qu'elle a pu faire", a tendrement déclaré le père de famille au tabloïd britannique.



Il ajoute que Rihanna a pu lui faire parvenir un ventilateur pour assistance respiratoire qu'il n'a "pas encore utilisé". Notons que la patronne de Fenty Beauty avait déjà donné plus de 700 000 dollars de ces appareils, distribués aux États-Unis.



Son père Ronald a passé quatorze jours à l'isolement avant d'éliminer le virus. "Je veux que tout le monde reste à la maison. C'est plus grave que ce que les gens croient. S'il vous plaît, restez à la maison", a-t-il prévenu. Dans le même temps, Queen Riri s'est également associée avec le CEO de Twitter, Jack Dorsey, pour donner plus de 4 millions de dollars aux associations qui s'occupent de femmes victimes de violences conjugales.