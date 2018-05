Rilk Dacleu Idrac alias la "mule de Karim Wade", un "otage" au Sénégal

Rilk Dacleu Idrac, présenté comme mule de Karim Wade, n’est toujours pas sortir de l’auberge, du moins de l’hôtel le « Radisson blu » où il loge après avoir quitté la prison de Rebeuss. Selon « L’Observateur », l’homme d’affaires qatari d’origine camerounaise ne peut pas quitter le Sénégal parce que son passeport est toujours confisqué par les autorités.



En sus de son passeport, ses biens personnels évalués à plus d’une centaine de millions au moment de son arrestation, sont également entre les mains de la Police et de l’Administration pénitentiaire. Il s’agit, renseigne le journal, d’une montre Patek Philippe Calatrava Grand Complication d’une valeur de 54,630 millions de F Cfa, une autre de marque Rolex Daytona Rose gold leather limited Ed estimée à 33,580 millions F Cfa, un téléphone Vertu Signature touch en or rose et cuir alligator d’une valeur de 37 millions, un téléphone Apple Iphone 7 en or, 13 millions F Cfa, une paire de boutons de manchette de 3,5 millions, une alliance cartier Trinity Ruban d’une valeur de 2,3 millions.



D’autres outils de travail dont une clé Usb, un Laptop en or et divers documents figurent aussi sur la liste des biens qu’ils réclament aux autorités sénégalaises. Lesquelles semblent, en dépit de maintes réclamations faites par ses avocats et les autorités consulaires des pays dont il détient la nationalité. Une situation qui fait dire à son chef de cabinet, qui s’est confié à « l’Observateur », que Rilk Dacleu Idrac est un « otage ».



Pour rappel, il a passé dix mois en prison à cause de liens supposés avec Karim Wade, que le régime en place soupçonne de vouloir déstabiliser le pays. Il a été jugé et relaxé purement et simplement.