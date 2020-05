Riposte Covid-19 à Niakhar: Le Maire Macodou Sène au chevet de ses administrés Dans la lutte contre le covid 19, la commune de Niakhar à l’image du Sénégal a pris les devants pour barrer la route et faire face à la menace pandémique. Le premier Magistrat de la ville, Macodou Sène, n’a pas lésiné sur les moyens pour jouer pleinement sa partition. De la sensibilisation à l’assistance sociale, rien a été négligé par l’édile de la Commune par ailleurs Dage du Secrétariat général du gouvernement.

Le maire de Niakhar, en collaboration avec le sous-préfet, le conseil municipal et le médecin chef de district a pris une série de mesures. En effet, pour permettre aux agents de santé de travailler en toute sécurité, aux populations dans leur écrasante majorité de respecter les mesures barrières plusieurs lots de matériels et de produit désinfectants ont été mis à leur disposition.



Ces dotations sont constitués de 1000 gels antiseptiques de 500ml, 2500 bouteilles de javel 1l, 2500 lave-main, 230 kits bassines, 04 thermoflash. Le 2e lot délivré le 04 avril 2020 est constitué de 800 gels, de 30 kits bassines, de 04 thermoflash. Et, le 3e lot livré le 11 avril 2020 est de 2000 bouilloires, 2000 bassines, 2844 morceaux de savons.



Le Maire a saisi l'occasion pour lancer un appel à sa population au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le Ministère de la santé et de l'action sociale.



Ainsi, l'épouse du Maire de la commune de Niakhar pour accompagner son mari a opté pour un programme " Un Niakharois, un masque ». Marème Sène, épouse de l’édile de Niakhar a manifesté son élan de solidarité à la population Niakharois. Elle a toujours accompagné les acteurs économiques de la commune de Niakhar, à travers des formations sur les techniques durables de production, la gestion financière d’une activité économique, la mise en réseau ou même la création d’une activité. Cette démarche d’appui des petits producteurs locaux l'a conduit à organiser chaque année "la nuit des jeunes talents" qui voit la participation de tous les jeunes talents de tous les domaines.



A travers la mise en place de circuits de transformation, de fabrication et de commercialisation, elle a financé les sœurs unies pour plus de 1000 articles en eau de javel et savons qu'elle a mis au profit de la population gratuitement. En plus de cela, elle a dégagé 2 millions de nos francs pour appuyer les tailleurs locaux, en passant une commande de 10 milles masques. Mme Sène a initié le programme « un Niakharois un masque » dont l'objectif est de rendre effectif et réel le port de masque par tous.



Pour une meilleure prévention contre la propagation du coronavirus, 2000 masques sur les 10 mille ont été déjà réceptionnés" et remis au Sous-préfet. "Le masque est une barrière efficace pour tous. Il a fait sa preuve ailleurs. A défaut d’observer les mesures de distanciation requises, il constitue un irremplaçable moyen de protection", a-t-elle souligné, lors de la réception du premier lot. Marème Sène en a profité pour demander aux "Badiénou gokh" de continuer la sensibilisation et, à appeler à l'union des cœurs pour vaincre l'ennemi invisible, le Covid19.



