Riposte à la Covid 19: Le télétravail recommandé à l’administration

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Janvier 2021 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Sénégal, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, a sorti une circulaire exhortant les administrateurs à privilégier le télétravail au niveau de leur service.



«Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service, en limitant la présence physique du personnel dans les administrations et en favorisant le télétravail», a recommandé le ministre.



Cette mesure, dit-il, entre en vigueur à partir du lundi 11 janvier 2021.



