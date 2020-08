Riposte à la Covid19 : l?Uemoa remet 500 millions de Fcfa au Sénégal

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a remis à l’Etat du Sénégal une enveloppe de 500 millions de F Cfa, des masques pour le personnel soignant et des masques à usage multiple pour le grand public d’une valeur de 7.58 millions. Un acte qui s’inscrit dans le cadre du soutien à l’action des Etats membres face à la Covid-19.

C’est un don qui semble arriver à son heure. Selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, cet appui “va incontestablement renforcer la riposte contre la Covid-19“. Et d’ajouter que cette action de l’Uemoa “traduit” que les Etats-membres au sein de l’organisation ouest-africaine sont “une communauté unique et indivisible“. Non sans rassurer le Commissaire département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure, Mamadou Makhtar Diagne, sur “l’utilité de ces ressources et de leur utilisation qui se fera de la meilleure des manières“.

Le représentant du président de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a précisé que la somme de 500 millions de F Cfa octroyée à l’Etat du Sénégal est destinée à l’acquisition de kits de prélèvement et de diagnostic. Constatant l’impact négative de la maladie dans l’économie mondiale, a notamment détaillé M. Diagne, “la Commission de la Beceao et la Boad ont soutenu les efforts des Etats en apportant chacun à sa spécificité une contribution à la résilience et à la relance de l’activité“.

A noter que l’Uemoa a également mobilisé une somme de 15 milliards de F Cfa pour renforcer le fonds bonification de la BOAD et favorisant “par ce biais“, la levée de ressources financières supplémentaires dont les Etats-membres “ont immédiatement besoin“.

