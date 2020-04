Riposte contre Covid 19- Téléthon de GFM ( Preuve des sérieux donateurs )

Pas de nuance, le tout suit les règles de l’art. L’affirmation vient des initiateurs du Téléthon du Groupe Futurs Médias. Ces derniers, jouant sur le registre de la clarté et de la transparence, lèvent l’équivoque, concernant un éventuel non-respect des engagements pris par certains membres du secteur privé.



Ainsi, ils ont réuni des versements à hauteur de 222 millions de FCfa. Ledit montant, ajouté au chèque de 120 millions de FCfa que Serigne Mboup a remis au Ministre, font 340 millions de FCfa. « La somme de 222 millions de FCfa, en plus de 120 millions que Serigne Mboup avait remis au Ministre. Cela veut dire que le Téléthon, effectué à la TFM est en train de porter ses fruits. En 48 heures, on a pu collecter plus de 340 millions. Et les autres membres du secteur privé sont en train de suivre. Et, toutes les promesses de dons avoisine le milliard de FCfa », a clarifient-ils.



N’empêche, ils estiment que le coordonnateur aurait souhaité regrouper tous les chèques pour les verser directement. Mais, le Ministre de la Santé a demandé à ce que les donateurs ou bonnes volontés aillent verser dans le compte du Force-Covid 19, géré par le Ministère des finances et du budget. Certaines, précise-t-on, sont partis directement verser là-bas. N’empêche, il y’en a qui ont voulu que le coordonnateur déposent pour eux. Mais, pour des soucieux de transparence, promet-on, l’ensemble des montants, transitant dans le compte du secteur privé sera publié.