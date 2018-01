Riposte de l’Apr au communiqué du PDS : "La bande à Oumar du Pds pire que les auteurs du massacre des 13 jeunes de Borofaye"

L’Alliance pour la république (Apr) de Grand-Yoff n’est pas contente du communiqué du Parti démocratique sénégalais (Pds) sur l’attaque meurtrière en Casamance, qui en a profité pour relever « des actes d’incompétence et d’incapacité du régime de Macky Sall ».



Très acerbes, les camarades de Cheikh Ndiaye, proche de Mimi Touré, l’ont été dans ce texte. « De toutes les déclarations suite au massacre des 13 jeunes au village de Boffa dans la commune de Boutoupa Camaracounda par des éléments non encore identifiés, celle du Pds aura été la plus inhumaine et la plus irresponsable. Voilà des gens qui ont aggravé le conflit casamancais avec les mallettes d'argent et les assassinats suspects d'hommes politiques de la région Sud, qui se permettent d'accuser le pouvoir actuel par rapport à ce massacre dont on ne connaît pour le moment ni les auteurs, ni les motivations.



Ces objets politiques ne peuvent même pas porter le deuil, compatir avec le peuple et faire pour le moins le distinguo entre le temps politique et le temps de l'union sacrée en cette période d’épreuve. Nous portons le deuil, mais le moment venu, une riposte appropriée à la mesure de leur posture infâme, leur sera servie ».