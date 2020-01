Accueil Envoyer Partager sur facebook Riposte de l’Iran: Deux bases de l’armée américaine touchées par plusieurs roquettes Rédigé par Mamadou Mangane le 8 Janvier 2020 à 10:05 Le Pentagone a confirmé mardi que l’Iran avait lancé des missiles sur les forces militaires et de coalition américaines en Irak le 7 janvier en réponse au meurtre du général Soleimani. L’Iran a tiré une douzaine de roquettes sur deux bases militaires en Irak abritant des forces américaines





Selon le Pentagone, l’Iran a tiré plus d’une douzaine de missiles. “Il est clair que ces missiles ont été lancés depuis l’Iran et visaient au moins deux bases militaires irakiennes hébergeant des militaires américains et des membres de la coalition à Al-Assad et Irbil. Nous travaillons sur les premières évaluations des dégâts de combat” Jonathan Hoffman, assistant du secrétaire à la Défense pour les affaires publiques, a fait cette déclaration via un communiqué.



Les bases, a-t-il dit, sont en état d’alerte “en raison d’indications selon lesquelles le régime iranien prévoyait d’attaquer nos forces et nos intérêts dans la région. Alors que nous évaluons la situation et notre réponse, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre les États-Unis. le personnel, les partenaires et les alliés de la région “, a déclaré le Pentagone.



La sécurité a maintenant été renforcée autour de la Maison Blanche à cause des tensions actuelles avec l’Iran.



Le guide suprême de la République islamique d’Iran a affirmé ce mercredi que les tirs nocturnes de missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak sont « une gifle en pleine face » des Etats-Unis.



«La nuit dernière, une gifle a été donnée en pleine face» aux Américains, a dit l’ayatollah Ali Khamenei dans un discours télévisé.



Le président Trump dans sa réponse a tweeté: “ Tout va bien! Des missiles ont été lancés depuis l’Iran sur deux bases militaires situées en Irak. Évaluation des pertes et dommages en cours. Jusqu’ici tout va bien! Nous avons de loin l’armée la plus puissante et la mieux équipée du monde! Je ferai une déclaration demain matin ».

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a également déclaré via sa chaîne officielle Telegram qu’en cas de bombardement du sol iranien, il viserait les villes de Dubaï aux Émirats arabes unis et de Haïfa en Israël lors de la troisième vague d’opérations.



Le ministre iranien des télécommunications, Mohammad Javad Azari Jahromi, s'est adressé via Twitter après l'attaque au missile contre des cibles américaines en Irak en affirmant : "Sortez de notre région!".



