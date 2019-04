Risquant 20 ans de travaux forcés : le couple Niang épinglé avec 300 kilos de « Yamba »

Qui aurait soupçonné que le couple Diafara Niang et Fatoumata Lakh s’activaient dans la vente de drogue ? Arrêtés chez eux à Yoff Aspcsy avec un stock de 300 kilos de chanvre indien, ils ont comparu hier, devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar avec leur chauffeur Mohamed Niakh, pour « association de malfaiteur, trafic de drogue et blanchiment de capitaux ».



Si le réquisitoire du parquet est appliqué, les accusés encourent 20 ans de travaux forcés. Le verdict sera rendu le 30 avril prochain.













L’As

