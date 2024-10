Risques de débordement du fleuve Sénégal : Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement lance un appel à la vigilance Hier 12 octobre 2024, le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a publié un communiqué concernant la situation hydrologique préoccupante du fleuve Sénégal, en raison de fortes précipitations récentes et de l'augmentation rapide des débits d'eau. En particulier, la retenue de Manantali, gérée par la Société d'Exploitation de Manantali et de Félou (SEMAF), a atteint un niveau de remplissage critique, obligeant les autorités à procéder à des lâchers d'eau pour éviter la submersion des digues d'eau.



Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a publié un communiqué alertant sur la situation hydrologique préoccupante du fleuve Sénégal et les risques de débordement. En raison du remplissage rapide de la retenue de Manantali, la Société d'Exploitation de Manantali et de Félou (SEMAF) a procédé à des lâchers d'eau pour éviter une submersion des digues du barrage. Ces mesures préventives, pourraient, entraîner des crues importantes en aval, notamment à Bakel.



Des débits records jamais vus depuis 1961



Les opérations de vidange en cours se sont intensifiées avec un débit actuel de 1 993 m³/s , pouvant atteindre 3 000 m³/s dans les prochains jours. Par ailleurs, des niveaux de débit exceptionnels ont été enregistrés aux stations hydrologiques du bassin :



3 600 m³/s à Dakka-Saidou (en amont du barrage de Manantali),

1 500 m³/s à Diangola (rivière Bakoye),

1 165 m³/s à Gourbassi (rivière Falémé).



Ces valeurs inhabituelles s'expliquent par les prélèvements particulièrement abondantes de ces derniers jours. Les projections indiquent que le débit à Bakel pourrait atteindre 4 500 m³/s d'ici cinq jours, ce qui aggraverait encore le risque d'inondations.



Bakel : alerte maximale après le franchissement du seuil critique



Selon les informations fournies par le ministère, le niveau du fleuve Sénégal à Bakel a déjà atteint 10,70 mètres ce 12 octobre à 12 heures, dépassant ainsi la côte d'alerte fixée à 10 mètres . Face à cette situation critique, les autorités appellent les populations riveraines et les acteurs économiques présents sur les berges à redoubler de vigilance et à prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger d'éventuels dégâts.



Une coordination étroite avec l'OMVS



Le gouvernement assure suivre l'évolution de la situation en collaboration étroite avec l'Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour limiter les impacts et garantir la sécurité des habitants.



L'appel à la prudence reste de mise pour éviter tout drame, en particulier dans les zones vulnérables en aval du barrage de Manantali.



