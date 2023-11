Risques de rejet de candidatures: Le F24 arme ses candidats, d’un logiciel de vérification des doublons externes

En perspective de la présidentielle du 25 février 2024, le F24 a fait montre de ses préoccupations relatives à la sincérité et à la transparence de ce scrutin. En effet, face à la presse, ce mercredi, son président, Mamadou Mbodji, a estimé que « l’analyse du processus en cours, fonde préoccupations et inquiétudes, en raison de la durée trop courte de la révision des listes électorales induisant une exclusion délibérée de nombreux primo-votants, de la désignation illégale et partisane des membres de la Cena, de la numérotation inédite des fiches de parrainage, clés USB défectueuses, du fichier électoral consolidé non disponible, du comportement de fonctionnaires aux ordres refusant d’appliquer la loi, ou se rendant complices de la sélection des candidats … ».

Toutefois, il a rassuré que les travaux sur le processus électoral ont permis à F24 de prendre des dispositions anticipatoires à même de sécuriser le scrutin, ce qui passe d’abord par une mutualisation des ressources humaines, financières et techniques de ses parties prenantes. « D’ores et déjà F24 met à la disposition des candidats un logiciel permettant de vérifier et de procéder au dé-doublonnage externe de sorte qu’il n’y ait point de doublons externes entre les différents candidats membres de F24. Les dispositions sont également prises pour une maîtrise de la carte électorale afin de garantir une représentation fiable dans tous les bureaux de vote sur l’étendue du territoire ; enfin, de procéder de manière précise et autonome au recensement des votes et à la compilation des résultats à temps », a-t-il notamment souligné devant les journalistes.