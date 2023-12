Risques de tensions inflationnistes: La Banque Centrale fait passer son taux directeur à 3,50%

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a décidé, à l’issue de sa réunion ordinaire tenue le 6 décembre 2023, de relever de 25 points de base les taux directeurs de la Banque Centrale, à compter du 16 décembre 2023. Ainsi, « le principal taux directeur auquel la Banque Centrale prête ses ressources aux banques passe de 3,25% à 3,50% » apprend-on du communiqué de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui précise que « le coefficient des réserves obligatoires applicable aux banques reste inchangé à 3,0% ».





Le communiqué, de donner les motivations de cette décision en estimant qu’elle intervient dans un contexte où « les risques d’un retour des tensions inflationnistes qui sont en hausse, en lien avec la montée des incertitudes tant au niveau international que régional ». Aussi, elle tient également compte des tensions sur les comptes extérieurs de l’Union. C’est pourquoi, il est important selon la Banque, de revoir ces taux directeurs et ainsi, anticiper et contenir l’impact de ces facteurs de risque.



Toutefois, l’activité économique au sein de l'UMOA a maintenu sa dynamique de progression au troisième trimestre 2023 laissant augurer pour l’ensemble de l'année 2023, « une croissance économique projetée à 5,7%. Le taux d’inflation, en rythme annuel, devrait se situer à 3,7% au terme de l’année 2023, après 7,4% en 2022 ». Par ailleurs, « les crédits à l'économie continuent d'évoluer à un rythme soutenu, enregistrant une progression de 13,9%, en rythme annuel, à fin septembre 2023 après 16,2% à fin juin 2023. En particulier, le rythme de progression des crédits accordés aux entreprises privées est ressorti à 15,0%, après une croissance de 18,9% le trimestre précédent. Ceux octroyés aux ménages ont augmenté de 9,8% après 11,3% trois mois plus tôt. Cette orientation permet de soutenir l’activité économique dans l’Union » lit-on sur le communiqué.





