Robert Sagna : "Le Mfdc a exprimé sa volonté d'aller vers la paix

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019

Le Groupe de réflexion des cadres casamançais (Grpc) a tenu une activité ce dimanche dans le Sud du pays sur demande du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc). L'affirmation est de Robert Sagna. "Le Mfdc nous a exprimé sa volonté d'aller vers la paix. Le dépôt des armes", souligne-t-il.



Robert Sagna se félicite d'ailleurs, du fait que les forces combattantes ont respecté leurs promesses de faire taire les armes. "Il n'y a plus de coupeurs de route, plus de bracages ou d'attaques armées", se réjouit-il sur la Rfm.



Sur la nécessité de terminer ses travaux au plus vite pour ne pas s'éterniser, Sagna déclare qu'il ne se laissera pas divertir par un seul individu qui ne parle que pour lui-même.



