Robert Trump, le frère du président américain, gravement malade: motus et bouche cousue sur sa maladie Rédigé par leral.net le Samedi 15 Août 2020 à 13:51 | | 0 commentaire(s)| Le président américain Donald Trump s'est rendu vendredi au chevet de son frère cadet Robert, soigné dans un hôpital new-yorkais.

La visite du milliardaire, qui s'était couvert le visage d'un masque à son arrivée à l'hôpital New York Presbytarian à Manhattan, a duré environ 45 minutes, selon un journaliste de l'AFP couvrant ce déplacement. " Il vit un moment difficile ", a ensuite déclaré le président au sujet de son cadet.



Né en 1948, Robert Trump est gravement malade, selon des informations de presse qui ne rentrent pas dans les détails. Ni la Maison-Blanche ni Donald Trump n'ont expliqué de quoi souffrait Robert Trump.



Le président américain a fait ce crochet à New York alors qu'il a prévu de passer le week-end dans son club de golf de Bedminster, dans l'Etat voisin du New Jersey.



Le frère cadet du président a occupé de hautes responsabilités dans l'empire immobilier familial, la Trump Organization.



Farouche défenseur de son frère aîné, Robert Trump a récemment tenté, en vain, d'empêcher la sortie d'un livre de la nièce du président sur le clan Trump. L'ouvrage présente Donald Trump comme un menteur pathologique et un personnage narcissique.









L’Express



