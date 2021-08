Il est situé entre Arles et Aix en Provence, à une trentaine de km de cette dernière ville. C’est l’initiative de Vianney-Marie Audemard d’Alançon dit Viannet d’Alençon, propriétaire de cet ancien château fort du XIe siècle, remanié aux XVIIe et XXe siècles depuis décembre 2019. Un an de travaux et 30 millions d'euros d'investissements principalement privés et le soutie...

Le projet du Rocher Mistral au château de La Barben est devenu réalité en Provence depuis le 1er juillet.Source : https://www.podcastjournal.net/Rocher-Mistral_a285...