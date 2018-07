Rocky Balboa sur sa défaite contre Bombardier : « Il a eu recours au mystique pour me battre »

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Juillet 2018 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Rocky Balboa sur sa défaite contre Bombardier : “Il a eu recours au mystique pour me battre”. Selon lui, une conférence de presse n’avait pas été prévue après le combat autrement, il aurait communiqué volontiers. Ne serait-ce que pour édifier le nombreux public et notamment ses supporters, sur les raisons de sa défaite. Mais il n’est pas encore tard pour le faire, la preuve selon Rocky Balboa.

“Je n’arrive pas jusqu’à présent à croire à ma défaite contre Bombardier. J’ai fait une préparation parfaite aussi bien sur le plan technique, psychologique et physique sous la direction d’experts qualifiés et de sparring partners de très haut niveau. Mais cela ne suffisait pas pour venir à bout de Bombardier, qui a des armes d’une autre nature et qui ont fait leurs preuves lors de notre confrontation. Je suis Africain, je crois au mystique mais je ne lui ai jamais accordé trop d’importance mais je me rends compte que j’ai eu tort. Ce que je sais du combat, m’a été rapporté. Cela peut paraître drôle, invraisemblable mais Bombardier sait très bien de quoi je parle.



Mon obsession est de prendre ma revanche de l’une des plus belles manières sur B52 et si c’était possible, que l’on combatte au Sénégal, ce serait l’idéal. Les Sénégalais découvrirons que Rocky est vrai Champion, un combattant sur tous les niveaux. Je n’ai d’autres visées que Bombardier, il faut qu’il m’accorde une revanche. C’est quasiment une règle en sport de combat que d’accorder une revanche à un adversaire. Je suis totalement obsédé à l’idée de le rencontrer à nouveau. J’ai voulu me faire une place dans la lutte sénégalaise, mais vous savez comment les choses se sont passées. Pas nécessaire d’y revenir. C’est vrai que je m’intéresse à la lutte mais je pense qu’il y a des voix beaucoup plus expertes que la mienne pour le diagnostiquer.



Concernant les moindres détails de ma vie, c’est une longue histoire sur laquelle nous aurons l’occasion de discuter un jour”, conclut Rocky Balboa.











Source : La Vie Sénégalaise

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook