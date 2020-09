Rohingyas : « Il fallait tuer tout le monde et les exterminer » Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Deux anciens militaire de l’armée Birmane ont affirmé, avoir reçu l’ordre de « tuer le monde », plus précisément toute la minorité Rohingya. Dans une interrogation filmée les deux anciens soldats ont détaillé les meurtres, les viols et les pillages. Ils nomment les chefs, fournissent leurs grade et rappellent les ordres reçus : « Nous les […] XALIMANEWS- Deux anciens militaire de l’armée Birmane ont affirmé, avoir reçu l’ordre de « tuer le monde », plus précisément toute la minorité Rohingya. Dans une interrogation filmée les deux anciens soldats ont détaillé les meurtres, les viols et les pillages. Ils nomment les chefs, fournissent leurs grade et rappellent les ordres reçus : « Nous les abattions et nous nous débarrassions d’eux », dit l’un de ces soldats. Il fallait appliquer l’ordre « de tuer tout le monde, enfants ou adultes », de « tous les exterminer », « tout tuer »

L’un raconte que son groupe a tué 80 musulmans et rasé une vingtaine de villages. Les corps ont ensuite été enterrés dans des fosses communes, localisées par ces anciens soldats.



Source : Source : https://xalimasn.com/rohingyas-il-fallait-tuer-tou...

