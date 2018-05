Ronaldinho dément son futur mariage avec deux femmes

Selon le journal brésilien O Dia, Ronaldinho devait se marier en août avec deux femmes qui partagent sa vie, Priscilla Coelho et Beatriz Souza. Mais l’ex-footballeur brésilien a balayé cette rumeur d’une reprise de volée.



Ronaldinho était connu pour sa classe technique et ses gestes venus d'ailleurs sur le terrain. En dehors, il était souvent la coqueluche de soirées endiablées. Ces derniers jours, la folle rumeur d'un mariage à trois entre lui et ses deux compagnes a vu le jour. Mais l'ex-numéro 10 de la Seleçao a démenti l'information. "Je ne vais pas me marier : c'est le plus gros mensonge que j'ai entendu ", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision SporTV.



Le Ballon d'or 2005 vit une histoire d'amour avec Priscilla Coelho depuis 2012. Il a rencontré Beatriz Sousa en 2016. Son coeur balance entre les deux femmes et il a décidé de vivre librement ces deux relations. Le cas d'un mariage à trois au Brésil n'est pas inédit (mais interdit). Mais Ronaldinho ne connaîtra pas cette cérémonie particulière.











Rmc