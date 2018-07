Ronaldo en mode 12e Gaïndé, encourage les lions de la Téranga !

En effet, après son élimination de la Coupe du monde, CR7 s’est exprimé sur les quelques équipes qui l’ont marqué et tenez-vous bien, le vainqueur des deux précédentes Ligues des champions et ballons d’or a un pincement pour l’équipe nationale du Sénégal. L’équipe nationale a subi un sort cruel après avoir été éliminée grâce notamment au nombre de cartons cumulé. Pourtant promis à une belle aventure en Russie,les lions dAliou Cissé n’ont pas eu de chance, car ils seront battus par la Colombie qui plombe leurs espoirs de se qualifier.



Le capitaine du Portugal a donné ses impressions certaines équipes comme le Sénégal.Nous vous proposons in extenso, la partie ou il s’exprime sur les lions de la Teranga du Sénégal.

« J’ignore si ils avaient les joueurs capables de rivaliser avec les grandes équipes dans cette coupe du monde. Cela a semble compliqué car ils ont pas réussi à sortir de leur groupe. En revanche, j’ai l’impression qu’ils ont une belle équipe avec le Nigéria.Ils ont des joueurs capables de faire la différence individuellement. Mais pour construire une équipe, il faut du temps » indique le joueur lusitanien à un magazine russe de football.









Sénégal Direct