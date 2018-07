Ronaldo vers la Juve, le point sur le possible transfert de l'année Cristiano Ronaldo serait tout proche de quitter le Real Madrid pour la Juventus Turin. Voici ce qu'il faut savoir sur ce qui pourrait être le transfert de l'année.

Ronaldo aurait envie de partir

C'est la base de tout ce remue-ménage. Après neuf ans au Real Madrid et quatre Ligue des champions au palmarès, Cristiano Ronaldo serait décidé à faire ses valises. Alors qu'il s'imaginait poursuivre l'aventure merengue encore quelques saisons, il aurait été très déçu que Florentino Pérez ne respecte pas sa parole et ne lui offre pas une nouvelle lucrative prolongation. Fâché et vexé que le Real ne demande "que" 100 millions d'euros pour s'en séparer, le quintuple Ballon d'Or aurait pris la décision de partir. Il chercherait même déjà une maison à Turin.



La Juve ne dément pas un accord

Le PSG, Manchester United, la MLS, voire la Chine. Les destinations possibles pour Cristiano Ronaldo n'ont pas manqué ces derniers mois. Pourtant, c'est bien à la Juventus Turin que le Portugais a des chances de signer. As rapporte qu'un accord aurait même déjà été trouvé avec la "Vieille Dame" sur un contrat de quatre saisons, avec un salaire annuel de 30 millions d'euros. Une information que Giuseppe Marotta, le directeur sportif turinois, n'a pas démentie mercredi soir. "Les fans peuvent-ils rêver de Ronaldo? Je ne parle pas", a-t-il simplement lâché. Une phrase loin de mettre un terme à la rumeur.



Une réunion Pérez-Mendes en urgence

Tout devrait se jouer lors de cette entrevue. Les médias espagnols indiquent qu'une réunion entre Florentino Pérez et Jorge Mendes va se tenir en urgence pour clarifier la situation de Ronaldo. Deux hypothèses existent: soit le président madrilène propose enfin la prolongation promise à sa star, soit il informe son agent qu'il ne bloquera pas un départ.



Pour certains, ce serait même déjà fait

Pour le quotidien portugais Record, ce transfert improbable il y a encore quelques jours, ne serait plus "qu'une question d'heures". Luciano Moggi, ancien directeur général de la Juve, va même plus loin en lâchant tout simplement sur Twitter: "Pour moi, il a déjà signé et a passé sa visite médicale à Munich". Sur les réseaux sociaux, des images de maillots de la Juve déjà floqués au nom de Ronaldo, avec le numéro sept, ont été publiées. Rien n'est officiel, mais le Portugais n'a jamais été aussi proche de quitter le Real.













