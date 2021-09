Ross Béthio fière de son leader Mansour Ndiaye

Le digne fils de Ross Béthio, le consultant émérite, capitaine d'industrie, en l'occurrence Mansour Ndiaye pour le nommer, vient encore de se distinguer en offrant 500 litres de gazoil à la mairie de sa localité natale pour faire face aux récentes inondations.





En réceptionnant cet important don, le maire Madiop Diop, au nom des populations, a remercié Mr Mansour Ndiaye responsable moral du Parti Dooley Yakaar dont les actions ne cessent de rehausser l'audience et l'image du président Macky Sall et de Benno Book Yaakaar dans la zone et partant sur le Sénégal.





Aujourd'hui l'unanimité est quasiment faite autour de sa personne qui se présente comme un homme de consensus pour un large rassemblement de la majorité présidentielle en vue de remporter glorieusement les élections locales de Janvier 2022.





Au-delà des frontières politiques, ses nombreux sympathisants le désignent comme un fin médiateur et un champion du social et de l'emploi des jeunes par un recrutement massif dans ses unités à Diamniadio et la mise en place de mécanismes de financement des activités des jeunes dans l'agriculture et les services.



Par Papa Mody Sow journaliste consultant

Source : https://www.exclusif.net/Ross-Bethio-fiere-de-son-...