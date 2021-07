Rosso-Sénégal : Un Douanier tué par balle Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

C'est encore l'émoi et la consternation dans la Région-Nord, plus précisément dans le département de Dagana où les populations de la commune de Rosso-Sénégal ont appris hier, à une heure très avancée de la nuit, que l'Adjoint du chef de Brigade de la douane de Rosso, du nom de Jean Léo Faye, a été tué par trois balles à bout portant. Selon nos informations recueillies à Rosso, ce responsable de la Douane sénégalaise a rendu l'âme sur le coup. Joints au téléphone, nos interlocuteurs nous ont fait savoir que les auteurs de ce crime odieux et crapuleux ont trouvé la victime dans sa chambre située quelque part dans la Brigade de Rosso-Sénégal, pour l'assassiner dans la nuit du mardi au mercredi. Cette triste nouvelle relative à cet assassinat a défrayé la chronique dans cette collectivité territoriale du département de Dagana. Les commentaires et autres supputations vont bon train dans cette partie de la Région-Nord où certaines personnes se posent toujours la question de savoir si la victime a été tuée à coups de fusil ou à l'aide d'un pistolet. Une enquête a été ouverte en vue d'élucider le mobile de ce crime et les circonstances dans lesquelles cet acte odieux a été commis. Mbagnick Kharachi Diagne (Correspondant)



