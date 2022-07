Rosso-Sénégal : les populations réclament des adductions d'eau et des routes praticables Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juillet 2022 à 08:20 | | 0 commentaire(s)| Les rangs de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Dagana continuent de grossir. Et pour cause, Oumar Sarr, Dr Mame Diop et compagnie viennent de recevoir un soutien de taille. Il s’agit de Saër Ndao, qui était jusqu'ici, tête de liste départementale de Bokk Gis-Gis dans le Walo et par ailleurs coordonnateur du mouvement MAS ( Mouvement Ak Saër).Une occasion prise par ce dernier pour étaler les doléances des populations de sa commune qui, selon lui, sont très fatiguées. Raison pour laquelle, toujours d'après ses propos, il a décidé d'accompagner Oumar Sarr et le BBY pour le bien être de ces populations.

Adama Sall (Saint-Louis).



