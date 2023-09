Routes impraticables, maisons submergées...: La Cité Nouvel Horizon en urgence face aux inondations

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Septembre 2023 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

La Cité Nouvel Horizon, située dans la commune de Sangalkam, département de Rufisque, est durement touchée par de graves inondations causées par le dérèglement climatique et une pluviométrie élevée. Les résidents sont confrontés à des routes impraticables, des maisons submergées et un environnement devenu insalubre. Les autorités sont appelées à agir rapidement, pour assurer la sécurité de la rentrée scolaire et prévenir la propagation de maladies. Malgré quelques initiatives locales, les habitants ont reçu peu d'aide. De plus, certaines familles sont accusées de perturber l'écoulement naturel des eaux. Ce qui aggrave la situation. Actuellement, les habitants de Nouvel Horizon endurent de véritables souffrances.