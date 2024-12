Royal Air Maroc : Le Syndicat dénonce une violation des droits du personnel et un licenciement abusif

À la Ram, on se croirait au moyen âge. Le personnel sénégalais est non seulement mal payé mais ils sont traités comme des moins que rien. La Direction se donne tous les droits sur « ses nègres». Jugez-en vous-mêmes. Pendant que l’inspection du travail de Thiès est en train d’arbitrer son contentieux avec deux de ses agents, la direction générale de la Royal Air Maroc a tout bonnement et simplement licencié ces derniers, informe L'As.



Une situation qui a fait sortir de sa réserve le Syndicat unique des Travailleurs du transport aérien et des activités annexes du Sénégal qui ont émis un communiqué pour dire que le management de la RAM sis à Dakar traite son personnel sénégalais en négriers. Selon les syndicalistes, le top management de la RAM a opté pour la défiance de l'autorité sénégalaise en bafouant les principes fondamentaux du droit citoyen. Dans le communiqué, le syndicat estime que leur posture « autoritaire » sans fondement légal les a poussé vers un licenciement abusif de deux agents d'exploitation exemplaires, pensant ainsi en tirer jouissance, détaille la même source.



Devant cette forfaiture, renseigne le texte, le syndicat du transport aérien et activités annexes du Sénégal signataire se réserve tous les droits en conformité avec la loi et toutes nos prérogatives de représentants du personnel affilié pour mettre fin à cette forfaiture dictatoriale.



A cet effet, les syndicalistes à la direction de la Royal Air Maroc les exhortent de revenir à de meilleurs sentiments, à défaut ils leur demandent d'assumer toute la responsabilité des conséquences qui découleront de leur forfaiture.

