Royaume-Uni : Boris Johnson, nouveau premier Ministre

L’ex-maire de Londres et ex-chef de la diplomatie britannique a obtenu 92.153 des voix des quelque 159.000 votes des membres du parti qui étaient appelés à les départager, contre 46.656 voix pour M. Hunt. Il devient donc chef des Tories et obtiendra les clés de Downing Street mercredi après-midi, après une visite à la reine Elizabeth II.



Brexit



Le futur Premier ministre britannique Boris Johnson s’est déjà engagé à mettre en œuvre le Brexit au 31 octobre, peu après avoir été désigné pour prendre la succession de Theresa May par les membres du Parti conservateur. “Nous allons mettre en œuvre le Brexit le 31 octobre”, la date butoir fixée après deux reports, a déclaré l’ancien maire de Londres, alors que les partisans de la sortie craignent un nouveau report de cette échéance. Boris Johnson prendra officiellement ses fonctions demain mercredi.











