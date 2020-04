Royaume-Uni: Le couple Harry-Meghan officiellement divorcé de la famille royale

Le couple princier, Harry et son épouse Meghan Markle, a officialisé, ce 31 mars, leur départ de la cour royale britannique et ont demandé à celle-ci de ne plus communiquer sur eux. On parle des lors d’un « Megxit » ofiiciel.



Le couple qui vit désormais à Los Angeles, n’usera plus de la dénomination « royal », mais communiquera désormais en son propre nom. Sur compte Instagram, le couple a envoyé un message de remerciements à ses millions de followers. « Merci à cette communauté – pour le soutien, l’inspiration et l’engagement commun pour le bien du monde. Nous avons hâte de reconnecter avec vous. Vous avez été bons ! Prenez bien soin de vous et des autres ».



A en croire Omid Scobies, chroniqueur royal du Harper’s Bazar UK, la famille royale n’est habilitée à donner de leurs nouvelles, « (cela) incluant les porte-paroles du Palais, les représentants des couples ou les sources royales », rapporte beninwebtv.com.