Rudes affrontements à l'Ucad: les étudiants délogent de force les agents de la direction du Coud Les étudiants de l’université Cheikh Anta Diop ont mené un mouvement d’humeur ce matin pour exiger l’octroi de chambres universitaires. Très en colère, les étudiants sont allés déloger les agents de la Direction du Coud pour se faire entendre. Une violente bagarre s’en est suivie entre étudiants et personnels du Coud. Les étudiants pointent du doigt le nouveau Directeur des centres des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Abdoulaye Sow, qui exige désormais qu’il n’y ait pas plus de 4 étudiants par chambre. Ce, alors que le nombre de chambres est largement insuffisant pour satisfaire la forte demande des étudiants.

