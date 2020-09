Rufisque: 14 candidats à l'émigration clandestine interpellés

Après la brigade de gendarmerie de Fimela, la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie a procédé à l’arrestation, le mardi 22 septembre 2020, de 14 individus qui se préparaient à rejoindre clandestinement l’Espagne par voie maritime, dans une embarcation de fortune. Exploitant un renseignement faisant état de la présence d’un groupe de personnes logeant dans une maison en construction à la cité Tacko, à Rufisque, la Sr a mis en branle un plan de surveillance qui aboutira au bout de trois (03) jours d’intenses observations et de filatures, à l’interpellation des individus sus mentionnés.



D'après des informations de "Libération online", les candidats, dont treize (13) de nationalité sénégalaise et un de nationalité malienne ,avaient déjà remis entre deux cent cinquante mille (250.000f) et trois cent mille (300.000f) à deux (02) passeurs, dont l’un a été interpellé.



