Rufisque -Appel à la violence de la part de certains acteurs : Le Pit traite des politiciens de «véritable danger» Réunis en bureau politique et en comité central le week-end au Centre national de formation et d’action (Cnfa) à Rufisque, le bureau du Parti de l’indépendance et du travail (Pit) a mis en garde contre les agissements d’hommes politiques.

«Malheureusement au niveau du champ politique, de plus en plus, nous voyons bien venir des éléments qui ont opté pour le délitement de l’Etat, qui ne reconnaissent ni les Forces de sécurité, ni le système judiciaire, ni rien. Ils veulent être l’alpha et l’oméga et ces acteurs politiques d’un type nouveau représentent un véritable danger pour notre pays», a indiqué dimanche le Secrétaire général du Pit.



Samba Sy procédait à la lecture de la déclaration ayant sanctionné la rencontre de deux jours.

«Ceux-là donc qui veulent, sous prétexte simplement d’un contexte préélectoral, faire brèche de tout bois pour allumer partout du brasier ou faire de sorte que là où il y a une étincelle renforcer le feu, ceuxlà également n’agissent pas pour le profit des Sénégalais», a dénoncé le ministre du Travail, rappelant l’ancrage du parti dans les valeurs de paix et de concorde.



«Un homme politique, s’il ne peut pas rajouter de la paix, satisfaire les besoins de ses compatriotes, n’a pas le droit de précipiter son pays dans des convulsions aux conséquences incalculables», a prodigué le chef des travaillistes.



A côté du contexte national, le Pit promet un travail de fond pour la victoire de la coalition présidentielle en perspective des Législatives

