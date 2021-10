Rufisque: Décès du président Mamadou Cora Fall Le président emblématique du club Saltigué de Rufisque, Mamadou Cora Fall, est décédé ce mercredi, a-t-on appris de la Zik FM. Homme politique très influent et notable de la vieille ville, il avait récemment reçu les candidats BBY (Souleymane Ndoye, Ismaïla Madior Fall, Boubacar Albé Ndoye, Oumar Mané de la mairie du Nord...) à la mairie, pour les recadrer. « Les seuls candidats que je vais soutenir, sont ceux désignés par le président de la République. Alors, j’ai dit à tous les dirigeants rufisquois d’arrêter de me mettre dans leur camp ou parmi les souteneurs. Je ne joue pas à ce jeu-là et mon nom ne doit pas être un tremplin de validation d’une candidature. Celui qui doit valider une candidature, c’est le Président Macky Sall. Je dénonce donc vivement que l’on veuille utiliser mon nom. D’autant que par le passé, lors des Locales de 2014 par exemple, j’étais parvenu à unir tout le monde autour de ma personne, en ayant eu la même démarche », déclarait le doyen.

