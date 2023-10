Rufisque: Des agents de la Mairie, gravement blessés par des marchands du Marché central

Le Marché central de la ville de Rufisque, a été le théâtre hier de violents affrontements entre agents municipaux et marchands tabliers. Ces derniers refusant la vaste opération de désencombrement du centre-ville, notamment du boulevard Ousmane Socé Diop, initiée par le député-maire Dr. Oumar Cissé, s’en ont pris aux éléments volontaires de la mairie qui participaient à ce désencombrement.



Selon "Le Témoin", ils ont été aidés par des commerçants qui auraient tendu une embuscade aux agents de la DSOEP de la mairie. Parmi ceux-ci, six ont eu des blessures graves dont deux souffrant de traumatismes crâniens.



Même la voiture 4X4 de la DST a été saccagée par les tabliers. On annonce du côté de la mairie, une série de plaintes contre les tabliers et commerçants ayant occasionné ces violences.