Rufisque - Destitution du Grand Ndèye Dji Rew : "Cette décision, c'est du dilatoire. Personne ne peut me démettre de mes fonctions!" (Palla Mbengue) Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2023 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

Intronisé grand Ndèye Dji Rew du département de Rufisque en février 2022, aujourd'hui la destitution de Palla Mbengue de ses fonctions est sur toutes les lèvres dans la communauté Lébou du grand Cap-Vert. Interrogé sur la question qui défraie la chronique depuis plus de 72h, le Ndèye Dji Rew du département de Rufisque minimise et qualifie de dilatoire cette décision qui selon lui “n'est que des mots de frustrés qui n'ont aucun pouvoir sur ma fonction. Ce qui s'est réellement passé c'est que nous avons décidé d'arrêter nos relations avec le président du Conseil notable Lébou, Moado Ngom, qui représentait le CNL dans l'organisation suprême Pencum Lébou dont je suis le chef, il y a de celà 8 mois. Une décision prise dans une entente collégiale pour le sanctionner, mais également sauvegarder l'image de la communauté Lébou. Parce que, Maodo n'est pas clean. Il a été interpellé plusieurs fois, si ce n'est pas pour une affaire de terrain, c'est pour des visas ou encore des billets d'avion. Et nous, nous avons une image à sauvegarder. On ne va pas laisser des escrocs à nos côtés. C'est qui a amené la rupture", a expliqué Palla Mbengue, en attestant que Maodo a encore escroqué la famille Niass sur un terrain situé à Nioro du Rip.



"Personne ne peut me destituer de mes fonctions. Ce pouvoir est illimité. Moi je suis de Rufisque, un petit-fils du premier grand Ndèye Dji Rew de Teunguedj. Donc, vous comprennez par là que ce trône je l'ai hérité de ma famille maternelle. C'est eux qui ont porté leur choix sur ma personne. Ma famille a choisi Palla Mbengue parce qu'il peut le gérer. Il a le charisme, les compétences, il a les relations, mais aussi il peut apporter quelque chose", a précisé Palla Mbengue en soulignant qu'il est et il restera grand Ndèye Dji Rew du département de Rufisque pour toujours. "Ce n'est pas à Ouakam qu'on va débarquer un dignitaire Lébou de Rufisque de ses fonctions", a conclu le chef suprême de Rufisque qui appelle la communauté à l'union et à travailler pour leur bien-être.

