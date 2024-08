Rufisque : Le Syndicat des Pêcheurs-Mareyeurs et Exportateurs du Sénégal (SYPMEX) dévoile ses ambitions Le Syndicat des Pêcheurs-Mareyeurs et Exportateurs du Sénégal (SYPMEX) a organisé une rencontre cruciale à Rufisque, le dimanche 11 août 2024, marquant sa deuxième sortie depuis sa création, le 25 avril dernier. Cette réunion a été l'occasion pour Ramatoulaye Diallo, Secrétaire générale du SYPMEX, de dévoiler les ambitions et les défis auxquels fait face ce nouveau regroupement professionnel.

L'objectif de la rencontre était de présenter le SYPMEX, une organisation qui englobe également les femmes transformatrices, couvrant ainsi toute la chaîne de valeur de la filière pêche. "C’était notre deuxième sortie depuis la mise en place de notre syndicat, le 25 avril. Comme nous l'avons dit sur le panel, c'est la première fois que les pêcheurs et les maraîchers ont fait la marche du 1er mai, la fête du travail. Ce sont des acteurs, des travailleurs, mais qui ne se connaissaient pas en tant que travailleurs", a déclaré Ramatoulaye Diallo, soulignant que cette rencontre suit la première grande sortie du 1er mai, lors de la fête du travail.



La Secrétaire générale a également abordé la reconnaissance tardive du métier de pêcheur. "Ce métier-là, les Européens l'appellent pêche à petite échelle, mais dans les eaux du Pacifique, on le considère comme le grand métier", a-t-elle ajouté.



Selon Ramatoulaye Diallo, cette activité est souvent mal comprise à l'international, alors qu'elle est cruciale pour l'économie locale et les familles sénégalaises. "Ce sont des personnes résilientes, braves, courageuses, des gens authentiques. Tu les as pour la vie", a-t-elle précisé, mettant en avant le dévouement des travailleurs du secteur.



Dans une analyse critique de la croissance économique, Ramatoulaye Diallo a souligné un déséquilibre persistant. "Aujourd'hui, quand on parle de croissance, on parle de croissance à deux chiffres, mais cette croissance profite aux multinationales, pas aux familles sénégalaises ni aux foyers", a-t-elle ajouté, affirmant que l'impact direct sur les familles et les communautés locales provient de la pêche, qui crée une économie parallèle essentielle.



Pour remédier à cette situation, le syndicat envisage de redonner au métier de pêche sa place centrale et de réorienter les efforts vers l'humain plutôt que seulement vers les équipements. "Il faudrait qu'on se recentre sur l'humain", insiste Mme Diallo, qui a aussi critiqué les statistiques officielles concernant le nombre d'acteurs dans le secteur, jugées insuffisantes par rapport à la réalité. "On a entendu des statistiques de la NSD, de 89 000 acteurs, mais ce sont des statistiques biaisées, en-deçà de la réalité. Parce qu'on était déjà sur un chiffre mythique de 600 000 acteurs. Ce chiffre n'a jamais augmenté, donc il y a un problème", a-t-elle martelé.



Le syndicat projette de faire des tournées dans les 23 départements de pêche pour rencontrer les acteurs locaux et les faire affilier, affirmant que les véritables programmes et solutions doivent émerger de ce dialogue de terrain. "D'après notre cartographie, nous dépassons les 2 millions. Et je pense qu'avec 2 millions de personnes qui participent à l'économie pour faire prospérer le Sénégal, ils ont droit à une reconnaissance, alors que ce sont les parents pauvres de cette société", a-t-elle conclu.



Les syndicats se concentreront non seulement sur la revendication mais aussi sur la proposition. Les doyens pêcheurs, véritables experts, seront consultés pour résoudre les problèmes persistants de la pêche malgré les changements de gouvernements. Selon la SG du SYPMEX, une tournée dans les 23 départements de pêche est prévue pour rencontrer les acteurs locaux, les affilier et élaborer des solutions concrètes.



