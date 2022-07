Rufisque/Législatives 2022 : Les notables de la commune de Sangalkam s’engagent pour la victoire de Bby Le ministre Oumar Gueye, Coordonnateur départemental de Bby, a rencontré, ce mercredi 20 juillet 2022, à la Permanence de l’Apr sis à Sangalcam, les imams et les chefs de quartiers pour les appeler à voter massivement pour la victoire de la Coalition Benno Bokk Yaakar. La rencontre a eu lieu, A l’issue de la rencontre, ces notables se sont engagés à participer à la victoire de la coalition présidentielle aux prochaines élections législatives.

Pour une large victoire de Bby dans le département de Rufisque, les Chefs de villages, Imams et Oulémas, et les Chefs religieux de la commune de Sangalcam se sont fortement mobilisés aux côtés du ministre Oumar Gueye. Conscients des réalisations significatives du Chef de l’État, ces derniers ont appelé à voter pour Bby pour permettre au Président de la République d’avoir une majorité confortable à l’Assemblée nationale.



Ils l’ont dit, ce jeudi 20 juillet 2022, lors d’une audience avec le ministre Oumar Gueye par ailleurs Président du comité électoral. Le ministre a salué et a félicité la présence massive de ces notables. M. GUEYE a bien expliqué les enjeux économiques mais et surtout la guerre qui sévit en Ukraine qui a eu comme conséquence la flambée des prix des denrées de première nécessité. Dénommé le professeur du Plan Sénégal émergent, le ministre est revenu sur les 3 axes pour que les gens sachent combien est important ce plan pour l'économie du Sénégal d'ici 2035.



Pour Répondre aux opposants « manipulateurs qui n’ont aucun programme que les insultes, le coordonnateur départemental a bien expliqué, ce que le Président Macky Sall a fait en Casamance en matière d'infrastructures de développement. Il est revenu largement avec les bourses familiales, la carte d'égalité des chances etc… « Nous devons s’engager pour que le président Macky puisse avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Vous les chefs de village et les imams ainsi que les notables, vous avez une marque que le tout puissant vous a donné.



Je sais que vous priez mais ne jamais cesser de prier pour lui », a demandé le ministre en charge des Collectivités territoriales avant de faire un tour d’horizon sur l’emploi des jeunes avec le programme « XEYOU NDAW GNI ».



Plus d’une centaine à la rencontre, les imams et les chefs de quartiers ont pris la parole pour magnifier l'acte que le ministre a fait lors de la tabaski pour les appuyer sans distinction. A son tour, le chef de village de Sangalkam, Souka Diouf, porte-parole de l’Association des Chefs de village nationale, a profité de l’occasion pour faire un appel solennel à ses collègues à faire bloc autour du ministre Oumar Gueye pour apporter leur soutien à Macky Sall. Selon lui, Sangalcam doit contribuer à la victoire nationale de la coalition à plus de 60%.





