Rufisque Nord/Sorties récurrentes de l’ancienne Pm : La Coordination communale appelle Mimi à la retenue Les responsables de l’Alliance pour la République (Apr) à Rufisque Nord appellent l’ancienne Première ministre, Aminata Touré, à plus de tempérance et de retenue, face à ce qu’ils considèrent comme un coup de colère de cette dernière. Ils invitent le président de la République à promouvoir des cadres du département de Rufisque au sein de l’appareil d’Etat

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Alors que des voix au sein du parti présidentiel appellent à l’exclusion de Aminata Touré, les responsables de l’Apr de Rufisque-Nord ne désespèrent pas de voir l’ancienne Première ministre regagner les rangs de leur formation politique et faire sienne la discipline de parti qui a toujours prévalu. Abdou Salam Guèye, coordonnateur du parti Apr à Rufisque-Nord, et plusieurs autres de ses camarades ont animé, ce samedi, une conférence de presse à cet effet.



Les différentes sorties de l’ancienne présidente du Cese (Conseil économique, social et environnemental) sont dues à une frustration qui, selon eux, devrait être une page à tourner au plus vite. «Nous invitons la camarade Aminata Touré, face à ce qu’il faut considérer comme un coup de colère, à plus de tempérance et de retenue», a indiqué M. Guèye, membre du Cese.



«Nous marquons notre adhésion à la ligne du parti pour le respect et l’application des textes», a poursuivi Abdou Salam Guèye, se félicitant des décisions majeures prises par le président de la République pour soulager les ménages éprouvés par l’inflation grandissante. Il a aussi exhorté le président du parti dans la dynamique visant à renforcer l’élan unitaire au sein de Benno bokk yaakaar (Bby).



Le peu de considération en termes de responsabilisation pour les leaders locaux de la mouvance présidentielle a aussi été évoqué par les apéristes, qui ont à nouveau exhorté le président de la République à faire bénéficier au département de Rufisque, de postes de Directeur général de sociétés nationales, président de Conseil d’administration et autres

Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook