Rufisque-Ouest : Astou Guèye succède officiellement à Alioune Mar à la tête de la Mairie C'est désormais officiel. Astou Gueye, première adjointe au maire de Rufisque-Ouest et maire par intérim après le décès d'Alioune Mar, a été élue officiellement maire de la commune, ce lundi 25 novembre 2024. Lors du scrutin, 70 personnes ont pris part au vote.

Les résultats sont les suivants : 70 enveloppes retrouvées dans l'urne, aucun bulletin nul. Astou Gueye a obtenu 37 voix, Aminata Thiombane 4 voix, et Papa Beugouma Diene Ndiaye 29 voix.



Pour rappel, Alioune Mar, décédé le vendredi 2 août 2024, avait dirigé la mairie de Rufisque-Ouest pendant plusieurs années. Réélu lors des élections locales de 2022 sous la bannière de Gueum Sa Bopp, il était à son quatrième mandat.



Philanthrope et homme socialement engagé, il était très apprécié par sa population. "Vous savez, mon éducation fait que je peux manger à la table du riche et m'asseoir sur la natte du pauvre. Les jeunes ont conscience qu'un tel homme est celui qui peut prendre en charge toutes les couches sociales. Je suis peut-être généreux et j'ai le sens du partage parce que je suis quelque part un produit de l'école coranique", avait un jour déclaré le défunt maire.



