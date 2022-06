Rufisque Ouest/Motivation des enseignants dans le primaire : le prix de l’encadreur modèle lancé D’anciens élèves des écoles primaires Alioune Dia et Moussa Diallo (Rufisque ouest), regroupés autour de l’association «Action solidarité», ont lancé le prix de l’encadreur modèle. Les récipiendaires ont reçu leurs distinctions samedi lors d’une cérémonie organisée dans l’enceinte de l’école Alioune Dia.

«Nous avons cru bon de décerner aux enseignants, des distinctions appelées prix de l’encadreur modèle. Pour cette première édition, deux maîtresses des classes de Cm2 de l’école Moussa Diallo ont été primées pour les résultats obtenus. La classe de Cm2 est réputée difficile et voir des femmes le faire avec brio mérite des encouragements », a relevé Yakhara Wade Ndoye, présidente de l’association.



«Deux autres dames dont l’une est directrice d’école ont aussi été primées», a-t-elle poursuivi, assurant que les distinctions symboliques s’inscrivent dans la dynamique d’encourager les encadreurs pour une école où règne le culte de l’excellence.



Mme Ndoye a adressé ses remerciements aux maires des communes de Rufisque Ouest et Rufisque Nord qui les ont accompagnés pour la réussite de la journée. Elle a aussi annoncé que le prix de l’encadreur modèle va être perpétué. «On veut dès l’année prochaine, l’étendre à la commune de Rufisque Nord et les années à suivre sur d’autres collectivités», a-t-elle fait comprendre.



Les potaches des deux établissements publics n’ont pas été omis. Des prix ont en effet été remis aux élèves.



«Dans notre action, nous comptons leur apporter notre soutien à travers la cantine scolaire, mais aussi le don de fournitures comme ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui, sans oublier de leur montrer les modèles de réussite qui sont passés par ces écoles», a indiqué la présidente, par ailleurs conseillère municipale dans la commune. Pour plus d’impact, l’association envisage, en collaboration avec son partenaire Delta et la commune, de construire six salles de classe à Moussa Diallo et une cantine scolaire dans l’autre établissement

