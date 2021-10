Rufisque / Ouverture des classes : La sous brigade du Service d’hygiène débute une opération de désinfection des écoles à Yène.

En prélude de la rentrée des classes prévue le 14 octobre 2021, la sous brigade du Service d’Hygiène de Rufisque a effectué une opération de saupoudrage pour désinfecter les lieux. Selon l’adjoint au Maire de la commune de Yène, Ibrahima Ndiaye, « nous tendons vers l’ouverture des classes, mais le personnel enseignant va retrouver les salles le lundi prochain. Il faut que les écoles soient désinfectées avant le jour j … » , fera-t-il savoir.



Le Major Mamadou Thiam Faye qui a dirigé les opérations est revenu sur l’importance de telles actions qui vont renforcer la salubrité dans ces établissements scolaires fréquentés par des enfants en cette période un peu particulière de pandémie. « Il faut désherber les écoles, nettoyer les salles de classe. On compte désinfecter les écoles du département. On débute par la commune de Yène qui a débloqué les moyens. D’ici le 11 octobre prochain on va essayer de boucler le département car on est engagé. On a des équipes qui vont s’en charger…. » , fera-t-il savoir.



Le Major Faye a aussi évoqué le manque de sanitaires dans certaines écoles du département. Une manière pour lui d’attirer l’attention des autorités sur cette question qui met en péril la santé des apprenants…

