Rufisque / Pour la victoire d'Amadou Bâ au 1er tour : Ndiagne Diop et Oumar Guèye unissent leurs forces (Photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024 à 10:49

Pour une marche triomphale vers le palais de la République du candidat Amadou Bâ, les responsables Oumar Guèye et Ndiagne Diop décident de taire leurs querelles.



Les responsables de (Bby), à savoir l'ex ministre Oumar Guèye et le maire de Bambilor, Ndiagne Diop, sont en ordre de bataille. C’est pour mieux préparer la prochaine élection présidentielle de février 2024, qu’ils ont validé la candidature d'Amadou Bâ, lors d’une journée de réconciliation. Ce, après avoir reconnu que leur désaccord leur a causé beaucoup de tort, selon Oumar Guèye, l’initiateur de cette rencontre.



Vu les réalisations du Pré­sident Macky Sall dans le département de Rufisque et dans tout le pays, à savoir la construction du Pont Nelson Mandela, le Port de Ndakhonga, l’électrification de beaucoup de villages, entre autres, les leaders politiques ont décidé de s’unir pour la victoire d'Amadou Bâ, dès le premier tour.



Ainsi, le maire de Bambilor, Ndiagne Diop, invite ses frères de parti,de l’Apr, à s’unir pour l’élection de leur candidat au premier tour. « Le mot d’ordre de ce rassemblement, c’est de battre campagne et gagner ensemble dès le premier tour », a-t-il lancé.



