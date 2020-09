Rufisque / Sur les traces de la Covid-19 : « Le district de Sangalkam a enregistré un total de 184 cas, dont 44 communautaires et 0 décès » (Dr Bocar Diedhiou, MCD) Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

Depuis le début de la pandémie au Sénégal, le district sanitaire de Sangalkam qui polarise quatre communes à savoir Bambilor, Tivaouane Peulh, Jaxaay et Sangalkam avec dix-sept Postes de santé et un centre de santé, a toujours fait face à la propagation de la Covid-19 dans sa localité.



Selon le Docteur Bocar Baïla Diédhiou, médecin chef du district sanitaire de Sangalkam, « nous avons depuis le début enregistré 184 cas de Covid-19, repartis ainsi : 9 cas importés, 131 cas contacts, et 44 cas issus de la transmission communautaire. Nos premiers cas, nous les avons enregistré le 27 mars 2020, il s'agissait des cas importés en provenance des États-Unis internés au niveau du Lac Rose. Actuellement, nous sommes à 176 patients guéris et les 8 restants sont en cours de traitement. Nous n'avons pas encore enregistré de décès. C'est la commune de Bambilor qui polarise le plus grand nombre de cas; le fait qu'il soit la plus grande commune peut expliquer cela ».



S'agissant des cas de traitement à domicile, le Dr Diédhiou affirme que « sur 24 cas suivis à domicile, 20 sont déjà guéris et les 4 qui restent sont actuellement sous traitement dans leurs maisons. Depuis qu'on a commencé la prise en charge à domicile, il y a une amélioration par rapport aux difficultés qui étaient rencontrées. Certains viennent même demander le test, donc il n’y a plus de contrainte par opposition au début où on notait des rébellions allant même jusqu'à une intervention des forces de l'ordre pour que les malades acceptent le protocole sanitaire. Dans cette prise en charge à domicile également, il sera difficile de s'assurer que l'individu respecte les mesures qui ont été édictées et le confinement », a déclaré le médecin chef du district sanitaire de Sangalkam, lors de son entretien accordé à Dakaractu.

